محمد بن مسعود - الدمام - عدد حالات الشفاء ارتفع في البلاد إلى 5592 سجّلت لبنان 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 19490. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5592, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 183 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.فيروس كورونا الجديد لبنان .. 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-04 سجّلت لبنان 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 19490. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5592, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 183 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. Advertisements 04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 10:17 PM عدد حالات الشفاء ارتفع في البلاد إلى 5592 عدد حالات الشفاء ارتفع في البلاد إلى 5592 سجّلت لبنان 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 19490. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5592, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 183 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. ، لبنان .. 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان .. 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.