محمد بن مسعود - الدمام - فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 186.173 حالة وفاة سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 44.671 إصابة مؤكدة، و1.081 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.132.074 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 186.173 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد كورونا يواصل ضرب الولايات المتحدة.. 44.671 إصابة و1.081 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-04 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 44.671 إصابة مؤكدة، و1.081 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.132.074 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 186.173 حالة وفاة. Advertisements 04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 10:29 PM فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 186.173 حالة وفاة فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 186.173 حالة وفاة سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 44.671 إصابة مؤكدة، و1.081 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.132.074 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 186.173 حالة وفاة. ، كورونا يواصل ضرب الولايات المتحدة.. 44.671 إصابة و1.081 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يواصل ضرب الولايات المتحدة.. 44.671 إصابة و1.081 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.