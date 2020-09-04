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سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1750 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 68605.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجَّلت أيضًا 39 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات إلى 1292، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 52482. مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 14830، من بينها 180 حالة خطيرة.فيروس كورونا الجديد
المغرب تسجل 1750 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يلامس الـ70 ألفًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-04
سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1750 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 68605.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجَّلت أيضًا 39 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات إلى 1292، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 52482. مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 14830، من بينها 180 حالة خطيرة.
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
09:59 PM
فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 52482
سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1750 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 68605.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجَّلت أيضًا 39 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات إلى 1292، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 52482. مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 14830، من بينها 180 حالة خطيرة.
، المغرب تسجل 1750 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يلامس الـ70 ألفًا ،
المصدر : الخليج 365
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