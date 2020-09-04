محمد بن مسعود - الدمام - فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 52482 سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1750 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 68605. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجَّلت أيضًا 39 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات إلى 1292، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 52482. مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 14830، من بينها 180 حالة خطيرة.فيروس كورونا الجديد

المغرب تسجل 1750 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يلامس الـ70 ألفًا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-04 سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1750 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 68605. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجَّلت أيضًا 39 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات إلى 1292، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 52482. مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 14830، من بينها 180 حالة خطيرة. Advertisements 04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 09:59 PM فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 52482 فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 52482 سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1750 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 68605. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجَّلت أيضًا 39 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات إلى 1292، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 52482. مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 14830، من بينها 180 حالة خطيرة.

، المغرب تسجل 1750 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يلامس الـ70 ألفًا ،

المصدر : الخليج 365