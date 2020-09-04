محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 692 حالة تعافٍ سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجل 692 حالة تعاف. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات. 3 وفيات وأكثر من 800 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-04 سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجل 692 حالة تعاف. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات. Advertisements 04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 06:46 PM تسجيل 692 حالة تعافٍ تسجيل 692 حالة تعافٍ سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجل 692 حالة تعاف. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات. ، 3 وفيات وأكثر من 800 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين ،

المصدر : الخليج 365

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