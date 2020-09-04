محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 252,075 سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 252075 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 85 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7359, فيما سُجّلت 3611 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 191368 حالة. وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى الآن 53348؛ منهم 495 يرقدون في العناية المركزة.فيروس كورونا الجديد العراق يسجل 5036 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-04 سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 252075 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 85 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7359, فيما سُجّلت 3611 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 191368 حالة. Advertisements وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى الآن 53348؛ منهم 495 يرقدون في العناية المركزة. 04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 05:38 PM ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 252,075 ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 252,075 سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 252075 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 85 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7359, فيما سُجّلت 3611 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 191368 حالة. وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى الآن 53348؛ منهم 495 يرقدون في العناية المركزة. ، العراق يسجل 5036 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 5036 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.