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نجح حارس مرمى فريق الاتحاد، البرازيلي "غروهي" في الحفاظ على آمال فريقه الاتحاد في البقاء في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وفشل الاتحاد في طمأنة جماهيره بالحصول على نقاط مباراته الثلاث أمام النصر وبالتالي الحفاظ على فرصه القوية في البقاء في مسابقة الدوري.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة الجولة 29 التي كان بطلها الحارس البرازيلي للاتحاد.
كان النصر البادئ بالتسجيل عبر محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل اللاعب فهد المولد للاتحاد من ركلة جزاء عند الدقيقة 11.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة 61 كما ارتفع رصيد الاتحاد عند النقطة 32 ليتأزم موقفه في مسابقة الدوري.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد النصر الدوري السعودي للمحترفين
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 10:57 PM
قبل ختام الدوري بجولة"غروهي" ينقذ "الاتحاد" أمام "النصر" ويحافظ على آمال فريقه في البقاء
نجح حارس مرمى فريق الاتحاد، البرازيلي "غروهي" في الحفاظ على آمال فريقه الاتحاد في البقاء في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وفشل الاتحاد في طمأنة جماهيره بالحصول على نقاط مباراته الثلاث أمام النصر وبالتالي الحفاظ على فرصه القوية في البقاء في مسابقة الدوري.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة الجولة 29 التي كان بطلها الحارس البرازيلي للاتحاد.
كان النصر البادئ بالتسجيل عبر محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل اللاعب فهد المولد للاتحاد من ركلة جزاء عند الدقيقة 11.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة 61 كما ارتفع رصيد الاتحاد عند النقطة 32 ليتأزم موقفه في مسابقة الدوري.
، "غروهي" ينقذ "الاتحاد" أمام "النصر" ويحافظ على آمال فريقه في البقاء ،
المصدر : الخليج 365
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