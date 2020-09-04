شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يحذر من معلومة خاطئة بشأن العسل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أميرة خالد (صدى):حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من معلومة خاطئة بشأن العسل الأصلي، وهي أن العسل الأصلي لا يرفع السكر في الدم.
وأجاب النمر في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر على سؤال ورده من أحد متابعيه الذي يقول فيه:" أيهما يرفع سكر الدم أسرع التمر أو العسل؟ ".
وقال النمر:" على وجه العموم العسل يرفعه أسرع من التمر نسبيا.. وكلاهما متوسط القيمة لمؤشر السكر " 61 ,42 على التوالي وكلاهما أبطأ من السكر " الأبيض أو البني ".
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