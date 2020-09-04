" المرور " يضبط قائد مركبة يسير بدون لوحات معدنية

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): ضبطت الإدارة العامة للمرور قائد مركبة يسير بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. ضبطت الإدارة العامة للمرور قائد مركبة يسير بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وجاء ذلك بعد ظهور قائد المركبة في مقطع متداول أثناء سيره بدون لوحات معدنية، مما أثار جدلا واسعا بمنصات السوشيال ميديا. وطالب مواطنون الجهات المعنية في إدارة المرور بسرعة ضبط قائد المركبة المخالف وتطبيق عقوبة صارمة بحقه.

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