شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يفضح مستشفى حكومي: «أخذوا 4300 ريال مقابل توليد زوجتي في السيارة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف مواطن ما تعرض له من تصرفات غير مسؤولة من قبل مستشفى حكومية للولادة والأطفال في مكة المكرمة.

وقال المواطن في شكواه عبر برنامج " ياهلا" إن زوجته ولدت بالسيارة موضحًا أن المستشفى كانت ترفض حالة زوجته وهي أجنبية رغم حصوله على موافقات من الإمارة.

ولفت إلى أن زوجته لم تدخل المستشفى وولدت بالسيارة ورغم ذلك طلبت المستشفى منه 4300 ريال سعودي مقابل الولادة.

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وروى تفاصيل معاناته مع المستشفى عندما ذهب للكشف عن رضيعته باستشارة حصل عليها عندما ولدت زوجته.

وقال إن رضيعته كانت لا تعاني من الحرارة ولا أي أعراض؛ إلا أن المستشفى أصرت على حجزها ورفضت تسليم الطفلة وطلبت الشرطة له، على الرغم من أن أحد الأطباء قال له إن ابنته لا تعاني من شيء، إلا أن المدير المناوب تعنت معه ورفض تسليمها إلا بوجود الشرطة.

وطالب المواطن بمحاسبة المسؤولين في المستشفى بعد التسبب في معاناته بشكل لا يتقبله أحد.

وحتى الأن لم يعلق المستشفى بشكل رسمي على الواقعة، لتوضيح ملابسات الواقعة.