شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سبب كراهية بعض الفلسطينيين للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الناقد والروائي عبدالله بن بخيت عن السبب الحقيقي وراء كراهية بعض الفلسطينيين للمملكة.

وقال بن بخيت خلال حواره في برنامج " بالمختصر ":" الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر صدر بعض المفاهيم الخاطئة عن المملكة خلال فترة عدائه للمملكة وهي أن السعودية رجعية وإمبريالية وحليفة لإسرائيل "، بحسب تعبيره.

وأضاف " بن بخيت ":" المفاهيم الناصرية ترسخت في أذهان العرب وبعض الفلسطينيين وهي أن المملكة دولة رجعية وحليفة لإسرائيل "، منتقدا أن المملكة لم تسعى لتصحيح المفاهيم وإخبار الجميع بالحقيقة حتي جاءت قناة الجزيرة القطرية ووجدت مادة جاهزة لمهاجمة المملكة بالحديث عن المفاهيم التي زرعت في الستينات، على حسب قوله.

وتابع:" السعودية في تاريخها كله لم يلتقي مسؤول سعودي مع مسؤول إسرائيلي ولكن في قطر كل يوم يلتقون بمسؤول إسرائيلي ويعتبرون الدوحة أفضل من المملكة "، وفقا لوصفه.