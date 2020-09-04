شكرا لمتابعة خبر عن غدًا التدريب العملي الرابع للتعريف بمنصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

دعت وزارة التعليم المدرسين والطلاب لحضور لحضور التدريب الإلكتروني المباشر الرابع (Webinars)؛ للتعريف بـمنصة مدرستي غدًا السبت.

وقالت الوزارة إن المشاركة في التدريب سيكون من خلال الدخول من خلال الباركود، أو الروابط المباشرة.

وستخصص الفترة الاولى للطلاب والطالبات من 1 ظهرًا إلى الساعة 2:30 ، عبر الرابط من هنا

والفترة الثانية للمعلمين من 9 إلى 10:30 مساءً من هنا