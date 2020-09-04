شكرا لمتابعة خبر عن محامية تكشف عن غرامة مخالفي الذوق العام في المملكة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدثت المحامية مروة معوض عن ملابس تخالف الذوق العام في المملكة، مضيفة:" نشأنا على العباءة السوداء ".

وقالت معوض خلال حوارها عبر برنامج " في أسبوع ":" المجتمع يغفل معني اللبس المحتشم فهو اللبس الطويل الفضفاض الذي لا يظهر مفاتن المرأة "، موضحة أن كل مكان له زي مخصص.

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وأشارت إلى أن نفس اللائحة وضعت بعدة لغات للزوار والسياح لتحديد اللبس المحتشم الذي يراعي الذوق العام في المملكة.

ولفتت إلى ارتداء الشورت بالشواطئ والنوادي بينما في المطارات والمؤسسات العامة لها ملابس أخرى محتشمة.

وأبانت أن اللائحة حددت غرامات على المخالفين للذوق العام وتتراوح من ٥٠ ريال ل٥٠٠٠ ريال، مشيرة إلى أن العقوبات وضعت للحد من المخالفات.