شكرا لمتابعة خبر عن محامية تكشف عن غرامة مخالفي الذوق العام في المملكة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):تحدثت المحامية مروة معوض عن ملابس تخالف الذوق العام في المملكة، مضيفة:" نشأنا على العباءة السوداء ".
وقالت معوض خلال حوارها عبر برنامج " في أسبوع ":" المجتمع يغفل معني اللبس المحتشم فهو اللبس الطويل الفضفاض الذي لا يظهر مفاتن المرأة "، موضحة أن كل مكان له زي مخصص.
وأشارت إلى أن نفس اللائحة وضعت بعدة لغات للزوار والسياح لتحديد اللبس المحتشم الذي يراعي الذوق العام في المملكة.
ولفتت إلى ارتداء الشورت بالشواطئ والنوادي بينما في المطارات والمؤسسات العامة لها ملابس أخرى محتشمة.
وأبانت أن اللائحة حددت غرامات على المخالفين للذوق العام وتتراوح من ٥٠ ريال ل٥٠٠٠ ريال، مشيرة إلى أن العقوبات وضعت للحد من المخالفات.
كانت هذه تفاصيل خبر محامية تكشف عن غرامة مخالفي الذوق العام في المملكة " فيديو " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.