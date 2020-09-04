أمير القصيم يكرم كليات عنيزة

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الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى): كرم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود كليات عنيزة لمشاركتها ضمن رعاة موسم عنيزة للتمور للموسم الحالي. كرم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود كليات عنيزة لمشاركتها ضمن رعاة موسم عنيزة للتمور للموسم الحالي. وسلم أمير القصيم درعا تكريميا تسلمه المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي.

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