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تعرض مواطن سعودي للخداع حين رغب بشراء منزل ليسكنه حيث حدثت تلك الحادثة بعد أن قام صاحب المنزل و المكتب العقاري بخداعه بدعوى أن المبلغ يخص ضريبة القيمة المضافة ولكن وعي الإبن بالأنظمة ساعد باسترداد المبلغ نترككم مع المقطع الذي يتحدث به الإبن كيف تم خداع والده ؟ حيث القصة عبر سنابه الخاص من أجل توعية المجتمع فجزاه الله خير .





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كانت هذه تفاصيل خبر حنكة الإبن تساعد والده بإسترداد مبلغ بعد شراء منزل و احتيال صاحب المكتب و البائع عليه بإسم الضريبة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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