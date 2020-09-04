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جدة ومكة تتصدران خريطة الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة

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خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت جدة  قائمة المدن ، من حيث الإصابات الجديدة  بفيروس " المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 48  حالة إصابة ؛ تلتها مكة المكرمة بـ48، ثم الدمام 45 حالة، فالرياض 41 حالة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بـ40 حالة، ثم الهفوف  36، وعرعر35، وصبيا 34، والظهران 34 وينبع 21، والجبيل 19 حالة، ثم رفحاء 19 والقطيف 17،  والخبر 16 والمبرز 15، وحائل 15 وتبوك 14 والخفجي 13 وأبها 12، ثم خميس مشيط 11.

وسجلت كل من (أبوعريش وجازان ) 10 حالات لكل منهما، ثم (المخواة وبريدة والطائف والقحمة وحفر الباطن ونجران ) 9 إصابات جديدة لكل منها، ثم ثرينان 8 حالات. وكل من (خيبر وعنيزة وبللسمر وظهران الجنوب وبقيق) 7 إصابات جديدة.

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أمّا (بلجرشي وتريبان وفوى والقيصومة والدلم والحناكية) فقد سجلت كل منها 6 إصابات، تلتها (رياض الخبراء والبرك وسبت العلاية ومليجة وراس تنورة وفيفاء وصامطة والقويعية) بتسجيل كل منها 5 حالات، ثم (المذنب ثم جاءت في المرتبة التالية كل من (الجفر والحمنة والأسياج والحرجة وبارق ورجال ألمع وأحد رفيدة وتبانة والعيدابي وبيش وضمد والبجادية والزلفى وشقراء ووادي الدواسر) بواقع 3 حالات لكل منها.

وجاءت كل من (العقيق والباحة والبدائع والبكيرية والقريات والمظيلف وسراة عبيدة وقرية العليا والسعيرة والموسم والليث وشرورة وطريف وضرماء وحقل وتيمياء) في المرتبة التالية بواقع إصابتين لكل منها.

أما مدن (العيون والحجرة وقلوة وطبرجل والعيص والرس والقصيباء والقنفذة وتنومة والبشائر والشنان وصبيا وأحد المسارحة والشعبة والأرطاوية والدوادمي والرين والسليل وحوطة بني تميم ورفائع الجمش وتمير وضباء)، فقد سجلت حالة إصابة  واحدة في كل منها.

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