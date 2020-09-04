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رسالة تحذيرية من النيابة العامة لأولياء الأمور بشأن تعليم الأطفال

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أكدت أنه يعد إيذاءً أو إهمالًا..

أكدت النيابة العامة أن والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما يلتزم بإلحاق الطفل بالمدرسة.

وأضافت النيابة العامة -عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن لا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، كما لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.

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وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف نشرته بحسابها أنه يعد إيذاءً أو إهمالًا تعرض الطفل لأي مما يأتي:

1- إبقاؤه دون سند عائلي.
2- عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها او عدم المحافظة عليها.
3- عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
4- التسبب في انقطاعه عن التعليم.

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