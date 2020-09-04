شرطة الرياض تضبط 4 أشخاص تورطوا في 35 قضية سرقة

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت –بفضل الله– من القبض على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية (ثلاثةٌ مخالفون لنظام أمن الحدود، ومقيم جميعهم في العقد الثالث من العمر)، امتهنوا سرقة كابلات نحاسية وقواطع كهربائية من القصور والمباني الحكومية غير المأهولة، وغرف الكهرباء الخاصة بالمرافق العامة والمحطات التابعة للشركة السعودية للكهرباء؛ حيث بلغت قيمة المسروقات (655,000) ريال في (35) قضية سرقة من مواقع متعددة بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافةً لإحالتهم إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا

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