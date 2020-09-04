

بيروت 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 527 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5592, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 183 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

// انتهى //

21:42ت م

0116



بيروت 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 19490.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5592, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 183 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.// انتهى //21:42ت م0116

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.