

أبها 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، بأن فرق الدفاع المدني أنقذت شخصين سقط أحدهما من مرتفع جبلي وعر وتأثر بإصابات بليغة، فيما تعرض الآخر للإجهاد، ولصعوبة الوصول لمكان سقوطه استلزم نزول الفرق في المنحدرات على الأقدام لمسافة 4000 متر تقريباً، وقد تم استخراجهما من قبل فرق الإنقاذ وتسليم المصاب للهلال الأحمر، وإحالة الحادثة للجهات المختصة لإكمال اللازم .

// انتهى //

20:44ت م

0110





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدفاع المدني بعسير ينقذ شخصين عالقين في مرتفع جبلي وعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.