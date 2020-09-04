السعودية اليوم / "سوق الطواحين بتبوك" من مقر لتبادل وتناقل الأخبار وأحوال الطقس إلى مقصد للسائحين



تبوك 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

إعداد/ عيسى العنزي

تصوير / عبدالعزيز العطوي

يشكل حي البلدة العتيقة في مدينة تبوك -بمكوناته وشواهده التاريخية والأثرية التي لازالت قائمة إلى اليوم- أحد أهم الوجهات للزائرين، ومقصدا وعامل جذب للسائحين لما يحتويه من قلاع وأسواق ومناخ وساحات كانت حاضنة للفكر والإعلام ومنارة اجتماعية وملتقى ثقافيا وإعلاميا في حقب مختلفة من الزمن.

ويمثل سوق الطواحين في البلدة ماضياً بحركته التجارية الفريدة وعلامة فارقة في تاريخ منطقة تبوك، ولا يزال محافظًا على مكانته منذ عقود ومعززاً للحراك التجاري والاقتصادي في المنطقة.

وتتميز معروضات متاجر السوق بالسدو ومستلزمات الخيام وبيوت الشعر والأشدة للهجن والأسرجة للخيول وتوابعهما والسيوف والخناجر، والأدوات المنزلية ومعاميل القهوة والشاهي، إضافة إلى المواد الغذائية مثل الإقط والعسل والسمن والجريش والهريس والدقيق بأنواعه والأرز والقهوة والهيل.

ويعدّ هذا الموقع في سابق الأزمنة ملتقى لأهالي المنطقة حاضرة وبادية ومقصداً لباحثي العمل ومقراً لتبادل وتناقل الأخبار وأحوال الطقس ومواسم الربيع، ومكانأ وسوقاً رائجة لتسويق وبيع السلع المنتجة محلياً أو المجلوبة من دول الجوار.

// انتهى //

20:31ت م

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