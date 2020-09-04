شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إنقاذ شخصين عالقين في مرتفع جبلي وعر والان نبدء بالتفاصيل
صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، بأن فرق الدفاع المدني أنقذت شخصين سقط أحدهما من مرتفع جبلي وعر وتأثر بإصابات بليغة، فيما تعرض الآخر للإجهاد، ولصعوبة الوصول لمكان سقوطه استلزم نزول الفرق في المنحدرات على الأقدام لمسافة 4000 متر تقريباً.
وأشار إلى أنه تم استخراجهما من قبل فرق الإنقاذ وتسليم المصاب للهلال الأحمر، وإحالة الحادث للجهات المختصة لإكمال اللازم.
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