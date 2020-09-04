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شكرا لقرائتكم عصابة هندية تبيع الإجازات الطبية للمقيمين في الكويت ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عصابة هندية تبيع الإجازات الطبية للمقيمين في الكويت !
مقابل مبالغ مالية يتم تقسيمها فيما بينهم
متابعات الخليج 365 - متابعة
ضبطت وزارة الداخلية في الكويت، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، عصابة من 3 أشخاص من الجالية الهندية تخصصت في منح الإجازات الطبية للعاملين بالجهات الحكومية والشركات من المقيمين الآسيويين والعرب مقابل مبالغ مالية يتم تقسيمها في ما بينهم.
وقالت مصادر أمنية: إن رجال المباحث توصلوا من خلال تحرياتهم إلي معلومات حول هوية أحد أفراد العصابة، وأرسلوا له مصدرًا سريًّا طلب منه إجازة مرضية لمدة 3 أيام، فوافق المتهم على إنجازها مقابل 30 دينارًا، وحدد الزمان والمكان لتسليم المعاملة وتسلم المبلغ المالي، وفي الوقت المحدد حضر المتهم، وسلّم مصدر المباحث الإجازة الطبية موقّعة بختم مزور يعود لأحد الأطباء، وتسلم نقود المباحث المرقمة، وعندها أطبقوا عليه، بحسب “القبس الكويتية”.
وأضافت المصادر أن المتهم أرشد عن شريكيه، وجرى ضبطهما، وإحالتهما إلى مكتب التحقيق، واعترفوا جميعًا بأنهم حصلوا على 14 ختمًا مزورًا للأطباء بتخصصات مختلفة ومراكز صحية تابعة لمحافظتي الأحمدي والفروانية من مقيم بنغالي غادر البلاد قبل أكثر من عام.
واعترف المتهمون بجمعهم مبالغ مالية كبيرة طيلة الفترة الماضية مقابل بيع الإجازات الطبية، وجرى توثيق اعترافاتهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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