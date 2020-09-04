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إنقاذ عشريني سقط في منطقة جبلية وعرة في أبها
سُلم الحادث للشرطة حسب الاختصاص
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أنقذ الدفاع المدني في أبها، شخصًا سقط في منطقة جبلية وعرة بعقبة ردوم.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد السيد، أنه في تمام الساعة (15:37) من مساء اليوم الجمعة ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها يفيد بسقوط شخص من مرتفع جبلي بعقبة ردوم بمركز الشعف، موضحًا أنه على الفور تم نقل الفرق اللازمة للموقع وعند أقصى نقطة تبلغها الآليات تم الترجل من قبل فرق الإنقاذ والنزول على الأقدام حوالي 200 متر إلى موقع الحالة.
وتابع أنه بالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مواطن في العقد الثاني من العمر من مرتفع جبلي نتج عنه إصابته بكسور في القدمين، وقد تم استخراجه ونقله عن طريق الفرقة إلى منطقة آمنة وتسليمه من بعدها إلى الهلال الأحمر وسُلم الحادث للشرطة حسب الاختصاص.
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