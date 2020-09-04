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2020-09-04 نزول 4000 متر لإنقاذ شخصين علقا في مرتفع جبلي بعسير تم استخراجهما من قبل فرق الإنقاذ متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلن الدفاع المدني في عسير عن إنقاذ شخصين علقا في مرتفع جبلي وعر. وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، بأن فرق الدفاع المدني أنقذت شخصين سقط أحدهما من مرتفع جبلي وعر وتأثر بإصابات بليغة، فيما تعرض الآخر للإجهاد، ولصعوبة الوصول لمكان سقوطه استلزم نزول الفرق في المنحدرات على الأقدام لمسافة 4000 متر تقريباً، وقد تم استخراجهما من قبل فرق الإنقاذ وتسليم المصاب للهلال الأحمر، وإحالة الحادثة للجهات المختصة لإكمال اللازم.



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