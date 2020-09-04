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المرور: لا تقفوا أو تسيروا ببطء في الطرق العامة
لمنع التسبب في إرباك وعرقلة حركة السير
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر المرور السعودي، قائدي المركبات من الوقوف أو السير ببطء في الطرق العامة؛ حتى لا يتسببوا في إرباك وعرقلة حركة السير.
وقال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن هناك عددًا من السلوكيات التي تدفع قائدي المركبات إلى التوقف في الطرق العامة، مثل تبادل أطراف الحديث، والاستدلال على موقع معين، أو مشاهدة حادِث على الطريق، مؤكدًا أن هذه التصرفات ممنوعة.
وفي وقت سابق، حذر المرور من خطورة عبور المشاة للطرق السريعة، حيث أكد أن ذلك يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.
وأوضح أن عبور المشاة للطرق السريعة يُعرض حياتهم للخطر، ويتسبب بإرباك الحركة المرورية مما يزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية.
وأضاف أن عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 1000 إلى 2000 ريال.
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