القصة باختصار.. هكذا تورط مواطن ومقيم في جريمة تستر ببريدة

2020-09-04

متابعات الخليج 365 - بريدة

كشف المتحدث باسم وزارة التجارة ، عبدالرحمن الحسين، عن كواليس التشهير بمواطن ومقيم تورطا بجريمة التستر في التمور ببريدة.

وقال الحسين في تغريدة له عبر تويتر: القصة باختصار: متابعات الخليج 365 كفيل المقيم الذي يحمل مهنة كهربائي فقام متابعات الخليج 365 بجعل المقيم يمارس التجارة لحسابه الخاص في تجارة التمور ببريدة وفوّضه باستلام المبالغ لدى دلال التمور وإبرام العقود واستلام المبالغ والتصرف تصرف المالك، وهذه جريمة تستر تجاري تم ضبطهما وصدر بحقهما الحكم القضائي.

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وشهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية باكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري.

وأكدت التجارة، ثبوت تورط متابعات الخليج 365 في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته فيه والعمل لحسابه الخاص في تسويق وبيع التمور بأسواق بريدة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمنًا غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

هذا وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط (اضغط هنا)، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.



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