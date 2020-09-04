تحذير من اتباع الحميات العشوائية عبر الإنترنت 

2020-09-04

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

حذر استشاري التغذية العلاجية الدكتور خالد تيمور، الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن من اتباع الحميات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث إن أكثرها لا يستند على معايير صحية وقائمة على تجارب الأفراد.

مخاطر نصائح الأصدقاء:

وقال في تصريحات إلى ”متابعات الخليج 365”: إن أبرز الإشكاليات التي تواجه الأطباء المتخصصين في إنقاص الوزن أن معظم الحالات التي ترد للعلاج تتبع وسائل الحميات أو ما يعرف بالريجيم بطرق عشوائية قائمة على نصائح الأصدقاء، وهذا الأمر بدوره يشكل مخاطر صحية على الفرد؛ لأنه ليس ضروريًّا أن تنجح التجربة أو خطة إنقاص الوزن مع الجميع، على العكس تمامًا قد يتعرض الفرد لمشاكل ومضاعفات خطرة؛ لأن الجسم قد يتخلص في الحميات العشوائية من عناصر مهمة كالفيتامينات والمعادن والألياف وبالتالي التعرض لبعض الأمراض الأخرى.

بروتين وكربوهيدرات ودهون:

وشدد تيمور، على ضرورة إنقاص الوزن بإشراف طبي؛ لأنه يكون قائمًا على دراسة الحالة ومدى احتياجات الجسم من البروتين والكربوهيدرات ودهون، فلا يجب التعرض لمخاطر الريجيم العشوائي عبر الإنترنت.

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4 أساطير عن البدانة:

وفي سياق متصل، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين، قائمة بأهم الأساطير المتعلقة بالبدانة وكانت على النحو التالي:

⁃ فقدان الوزن يمكن أن يقضي على البدانة: صحيح أن فقدان الوزن يلعب دورًا مهمًّا في التغلب على مشكلة السمنة، إلا أن السمنة يمكن أن تعود مرة أخرى بمجرد أن يتخلى المرء عن نظامه الغذائي وممارسة الرياضة، ومن ثم فمن المهم اتباع نظام خسارة وزن متسق ومتوازن يمكن للمرء اتباعه طوال حياته.

⁃ السبب الجذري للبدانة هو أسلوب الحياة: البدانة تنتج عن عدة عوامل، ولا يمكن إلقاء اللوم دائمًا على نمط الحياة، فبحسب الخبراء فإن عوامل عديدة تساهم في البدانة مثل الوراثة والهرمونات والأدوية؛ لذا من الخطأ اعتبار نمط الحياة السيئ السبب الجذري للبدانة.

⁃ الإفراط في تناول الفاكهة والخضار يساعد على إنهاء البدانة: وفقًا لخبراء التغذية، فإن مجرد تناول الفواكه والخضروات قد لا يعزز فقدان الوزن، من المهم اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتين وليس عالي الكربوهيدرات.

⁃ فقدان الوزن السريع يزيد الوزن لاحقًا: يعتمد معدل إنقاص الوزن كليًّا على معدل الأيض الخاص بالفرد، فإذا كان لديه التمثيل الغذائي الجيد، فسوف يقلل الوزن بشكل أسرع ولن يستعيده مرة أخرى في أي وقت في حياته.



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