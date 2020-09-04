فواكه مرضى السكري.. المسموح والممنوع في روشتة استشارية التغذية

2020-09-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك، مرضى السكري إلى الحرص على تجنب الفواكه التي تزيد نسبة سكر الدم في الجسم، مبينة أن هناك بعض الفواكه مثل الموز والتين والليتشي والمانجو والفواكه المعلبة المحفوظة بالسكر والفواكه المجففة يجب على مرضى السكري عدم تناولها، وإن كان لابد فيمكن تناول جزء بسيط لتلبية الرغبة النفسية.

التفاح والبرتقال والجوافة:

وقالت في تصريحات إلى ”متابعات الخليج 365”: إن هناك فواكه أخرى تحتوي على نسبة أقل من السكر يمكن تناولها باعتدال مثل التفاح الذي يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تعمل على خفض كولسترول الدم، وتطهير الجهاز الهضمي وتقوية المناعة، وهضم الدهون، كما يمكن تناول الجوافة التي تساعد على السيطرة على السكري وتقاوم الإمساك، ويمكن تناول الكيوي؛ إذ ثبت علميًّا أنه تساعد على خفض معدل سكر الدم، ويمكن أيضًا تناول الخوخ والبطيخ والبرتقال والرمان والجريب فروت والكمثرى والأناناس، والكرز والتوت وجميعها؛ حيث إنهم من أنواع الفواكه الخفيفة التي تفيد مرضى السكرى، ويمكنهم تناولها في أي وقت.

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فوائد الفواكه للجسم:

ونصحت الدكتورة مرضى السكري بعدم تجاهل تناول الفواكه المسموحة لفوائدها على صحة الجسم في مدها بالأملاح والفيتامينات الضرورية؛ إذ إنها تساعد الجسم على الاحتفاظ بالوزن المثالي لاحتوائها على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، والوقاية من الأمراض ضغط الدم، وسكر الدم، كما تقي الجسم من أمراض القلب وأمراض السرطان بأنواعه، وتساهم في تسهيل عملية الإخراج لاحتوائها على الألياف، وتقليل نسبة الدهون العالية في الجسم.

توصيات ألمانية للمرضى:

وفي السياق، أوصت الجمعية الألمانية للسكري المرضى باختيار الفواكه، التي تحتوي على سكر قليل مثل التفاح والتوت والإقلال من الفواكه كثيرة السكر مثل الموز والعنب لتجنب ارتفاع مستوى السكر بالدم.

وأضافت الجمعية أنه يجب أيضًا التخفيف من الفواكه المجففة لاحتوائها على السكر بنسبة عالية، شأنها في ذلك شأن مربى الفواكه، وأنه يجب النظر إليها باعتبارها حلويات.

وبشكل عام، على مَن يرغب في اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، تناول ثلاث حصص من الخضروات، وحصتين من الفواكه يوميًّا، علمًا أنه يمكن تقدير حجم الحصة بكمية مناسبة لليد مثل ثمرة تفاح متوسطة الحجم، أو كمية من التوت تكفي لملء اليدين.



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