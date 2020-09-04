نصائح هامة لمنع سخونية الجوال والحفاظ عليه

2020-09-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

طالب الخبير التقني عادل الحربي، مستخدمي الهاتف الجوال بالتوقف عن استخدامه الطويل كل 35 دقيقة، موضحًا أنه مع زيادة انتشار الألعاب الإلكترونية وأفلام اليوتيوب أصبح الفرد يواصل استخدام الجهاز لساعات متواصلة، وفي ذلك خطورة على صحة الفرد وعلى الجهاز المستخدم.

مشاكل الاستخدام المتواصل:

وقال الحربي في تصريحات إلى ”متابعات الخليج 365”: إن هناك مخاطر عديدة تترتب على الاستخدام المتواصل للهاتف الجوال ومنها سخونة البطارية، إمكانية بطء الجهاز، حدوث عطل في الجهاز بين حين وآخر، ولهذا الأفضل إعطاء من ربع- نصف ساعة راحة للجهاز، مع ضرورة تجنب وضع الجهاز في الغرف الحارة التي إليها أشعة الشمس مباشرة.

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نصائح وإرشادات هامة:

واختتم الحربي حديثه بالقول: “أنصح الجميع بعدم استخدام الجوال وهو على جهاز الشاحن وتركه يشحن في غرفة باردة أو معتدلة الحرارة، وعدم الإطالة في المكالمات، والتخلص من التطبيقات والصور والمقاطع غير المرغوبة، مع عدم النوم بجوار الجوال لتفادي المشاكل المترتبة”.

أسباب ارتفاع حرارة الهاتف:

وقال: إن ارتفاع درجة حرارة الهواتف الذكية، إحدى أكثر المشكلات التي يبحث المستخدمون عن حلولها، نظرًا لخطورتها على الجهاز التي قد تصل إلى انفجاره، علاوة على المضار الصحية على صحة مستخدمه.

ووفق RT، قال الخبير التقني الروسي أرسيني شيلتسين: إن هناك عدة أسباب تؤدي لارتفاع حرارة الهاتف، بعضها يعود لسلوكيات خاطئة من مستخدمه، كممارسة ألعاب الفيديو لفترات طويلة، أو تركه تحت أشعة الشمس مباشرة، مرجعًا ذلك أيضًا لعوامل تقنية كارتفاع حرارة المعالج، نتيجة الضغط الزائد أثناء استعمال الإنترنت أو الاتصال مع شبكات Wi-Fi وGPS وBluetooth، فليس كل الأجهزة قادرة على العمل بشكل مكثف مع هذه الشبكات، ما يستوجب منح الهاتف قسطًا من الراحة أثناء الاستعمال المطول لهذه التقنيات، أو إغلاقه دقائق بين الحين والآخر. وطرح شيلتسين 5 حلول لتجنب ارتفاع حرارة الهاتف، وهي عدم تعريض الهاتف لأشعة الشمس، وفحص نظام التشغيل بشكل دوري، وعدم تشغيل GPS والبلوتوث دون حاجة، مع ضرورة منح الهاتف راحة كل 6 ساعات، واستخدام بطارية وكابل شحن أصلي.



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