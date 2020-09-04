، احترامًا لجماهيره وتاريخه الطويل.. "ميسي" يقرر الاستمرار مع برشلونة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فضَّل الاستمرار لموسم إضافي حتى عام 2021

تَرَاجع لاعب برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن قرار الرحيل عن صفوف ناديه هذا الصيف؛ مفضلًا الاستمرار لموسم إضافي حتى عام 2021.

وأكدت قناة "TYC" الأرجنتينية، الجمعة، في خبر حصري أن ميسي يفضل عدم الدخول في مشاكل قضائية مع ناديه؛ احترامًا لجماهيره وتاريخه الطويل مع الفريق.

ومن المتوقع أن يُصدر ميسي بيانًا رسميًّا للتأكيد على بقائه وتحديد موعد عودته إلى التدريبات؛ بحسب ما أشارت إليه القناة الأرجنتينية في تقريرها.