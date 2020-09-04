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دعت منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير السارية أثناء جائحة كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، مؤكدة أن زيادة الوزن والتدخين والخمول وتلوث الهواء تمثل عوامل خطر، تؤدي إلى الإصابة بالنوع الحاد والخطير من الفيروس.
وأوضح المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس إدهانوم، في مؤتمر صحفي أن زيادة الوزن والسمنة تزيدان من احتمال الإصابة بالنوع الخطير من كورونا والوفاة ٧ أضعاف عن الأشخاص ذوي الوزن المعتدل. مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات بالفيروس أعلى بين المدخنين، وهم معرضون بشكل أكبر للإصابة بالفيروس.
ودعا "إدهانوم" المسؤولين في دول العالم للعمل الفوري لمواجهة الأمراض غير السارية أثناء وباء كوفيد ١٩، وتحقيق تقدُّم في أحد أهداف التنمية المستدامة، الخاص بخفض عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام ٢٠٣٠، وتخفيف العبء العالمي لهذه الأمراض.
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 08:20 PM
أكدت أن السمنة والتدخين يزيدان من فرص الوفاة للمصابين
دعت منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير السارية أثناء جائحة كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، مؤكدة أن زيادة الوزن والتدخين والخمول وتلوث الهواء تمثل عوامل خطر، تؤدي إلى الإصابة بالنوع الحاد والخطير من الفيروس.
وأوضح المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس إدهانوم، في مؤتمر صحفي أن زيادة الوزن والسمنة تزيدان من احتمال الإصابة بالنوع الخطير من كورونا والوفاة ٧ أضعاف عن الأشخاص ذوي الوزن المعتدل. مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات بالفيروس أعلى بين المدخنين، وهم معرضون بشكل أكبر للإصابة بالفيروس.
ودعا "إدهانوم" المسؤولين في دول العالم للعمل الفوري لمواجهة الأمراض غير السارية أثناء وباء كوفيد ١٩، وتحقيق تقدُّم في أحد أهداف التنمية المستدامة، الخاص بخفض عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام ٢٠٣٠، وتخفيف العبء العالمي لهذه الأمراض.
، "الصحة العالمية" تدعو لمكافحة الأمراض غير السارية أثناء جائحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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