، وزير الرياضة يوافق على إنشاء مقر لذوي الإعاقة بالباحة.. شكر ودعوة للمساهمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد نشر "الخليج 365" لمناشدة الرياضيين والمطالبة بمقر

ثمن رياضيو منطقة الباحة موافقة، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لإدارة نادي ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة للبدء في عمل مقر للنادي يتوافق مع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المواصفات والمقاييس المعماريه المناسبة وتوفر عوامل الأمان والسلامة لفئة ذوي الإعاقة من الجنسين، وذلك خلال ترؤسه للقاء رؤساء الأندية أمس الخميس.

وأعرب رئيس نادي ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة علي الشيخ عن خالص شكره وتقديره لوزير الرياضة على حرصه المستمر في دعم الرياضة والرياضيين في جميع مناطق المملكة، مضيفاً: "وكما كان لدعم وتوجيه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيزأمير منطقة الباحة الأثر الأكبر في تحقيق بطولات النادي على مستوى المملكة، والتي أسهمت في رصد إنجازات المنطقة على المستوىالرياضي.

مهيباً "الشيخ" برجال الأعمال المساهمة في دعم المشروع حتى الانتهاء من إنشاء المقر، مؤكداً أن فئة ذوي الإعاقة بالباحة تميزت وأثبتت كفاءتها على مستوى الوطن كانت آخر بطولة حصل عليها هذا الموسم بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف، وفِي العام الماضي حصل نادي الباحة على بطولة المملكة لكرة الهدف.

وكانت "الخليج 365" قد انفردت بنشر مناشدة الرياضيين بعنوان "بطل الدوري الممتاز مناشدًا وزير الرياضة: لا نزال بلا مقر.. وإنجازاتنا تتحدث".