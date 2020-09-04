اخبار السعوديه

أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع "جادة أحد"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن خطة تحويلها إلى واجهة متكاملة

تَفَقّد الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة ‎المدينة المنورة، مشروع "جادة أحد"، ضمن خطة تحويل الجادة إلى واجهة متكاملة ورفع مستوى البنية التحتية فيها.

وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها على "تويتر": إن "المشروع الذي تنفذه ‎أمانة المدينة، ضمن برنامج ‎ أنسنة المدينة على الطريق الذي يربط بين ‎ المسجد النبوي الشريف وميدان سيد الشهداء ‎جبل أحد".

وأضاف: "‏يهدف المشروع إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوظيف المقومات الثقافية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وتحويل الجادة إلى واجهة متكاملة واستثمار مقومات الجذب في الجادة، وإضافة عناصر مقترحة وتطوير العناصر القائمة، ورفع مستوى البنية التحتية بما يتناسب مع المتطلبات التشغيلية".

أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع

أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 07:59 PM

Advertisements

ضِمن خطة تحويلها إلى واجهة متكاملة

أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع "جادة أحد"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تَفَقّد الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة ‎المدينة المنورة، مشروع "جادة أحد"، ضمن خطة تحويل الجادة إلى واجهة متكاملة ورفع مستوى البنية التحتية فيها.

وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها على "تويتر": إن "المشروع الذي تنفذه ‎أمانة المدينة، ضمن برنامج ‎ أنسنة المدينة على الطريق الذي يربط بين ‎ المسجد النبوي الشريف وميدان سيد الشهداء ‎جبل أحد".

وأضاف: "‏يهدف المشروع إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوظيف المقومات الثقافية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وتحويل الجادة إلى واجهة متكاملة واستثمار مقومات الجذب في الجادة، وإضافة عناصر مقترحة وتطوير العناصر القائمة، ورفع مستوى البنية التحتية بما يتناسب مع المتطلبات التشغيلية".

الكلمات المفتاحية

، أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع "جادة أحد" ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع "جادة أحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا