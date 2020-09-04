شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة اكتشاف حالة مصابة بكورونا في مبنى بجامعة الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):كشفت جامعة الحدود الشمالية حقيقة ما تم تداوله بشأن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في مبني كلية البنات التابع لها.
وأكد المتحدث الرسمي للجامعة، الدكتور مفضي الشراري، عدم صحة ما تردد بهذا الشأن، كما نفى ما تردد حول إغلاق مبنى الكلية.
وأضاف، وفقا لـ"عكاظ"، أن حضور الطلاب والطالبات للكليات يكون وفق الإجراءات الوقائية التى تم وضعها للحد من تفشي الفيروس.
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