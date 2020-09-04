شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تعترض على الحكم في قضية "خاطفة الدمام" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):على خلفية الحكم الابتدائية الذي أصدرته المحكمة الجزائية بالإعدام لخاطفة الدمام، فقد قدّمت النيابة العامة لائحة اعتراضية على تلك الأحكام.
وطالب فريق الادعاء بالنيابة العامة، بتشديد وتغليظ العقوبات على جميع المتهمين في ضوء لائحة الدعوى العامة المقدمة في القضية، وفقًا لـ "عكاظ".
يذكر أن الحكم الابتدائي للمحكمة الجزائية بالدمام، تضمن بالقتل تعزيراً بحق المتهمة الرئيسية، والسجن للمتهم الثاني مدة 25 سنة وستة أشهر، والسجن للمتهم الثالث سنة وستة أشهر وغرامة 20 ألف ريال، والسجن للمتهم الرابع سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.
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