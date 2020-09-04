شاهد.. صورة تاريخية لقصر الملك عبدالعزيز في الرياض تعود لعام 1353هـ

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة الجهة الشرقية لقصر الملك عبدالعزيز في البديعة بالرياض، مما أثارت إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي. أظهرت صورة تاريخية نادرة الجهة الشرقية لقصر الملك عبدالعزيز في البديعة بالرياض، مما أثارت إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويطل قصر الملك عبدالعزيز على وادي حنيفة، حيث تعود الصورة لعام ١٣٥٣هـ / ١٩٣٥م. وحظيت الصورة بتفاعل لافت بسبب جمال القصر، حيث انهالت التعليقات عليها من قبل متداوليها للتعبير عن الإعجاب بها.

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