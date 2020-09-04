شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشارة إجتماعية تروي قصة مُبكية لواقعة عقوق طفل لوالدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روت منى الغامدي مستشارة إجتماعية قصة مُبكية لواقعة عقوق طفل لوالدته.
وقالت الغامدي خلال حوارها في برنامج " سيدتي ":" دخلت سيدة على ابنها غرفته فطردها وقال لها:" كيف تدخلين بدون استئذان؟! "، موضحة أن ما فعله الابن مع والدته يعتبر عقوقا.
وشددت الغامدي، قائلة:" يجب تربية أولادنا على التقوى وطاعة الله منذ الصغر في ظل انتشار ظاهرة عقوق الوالدين ".
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