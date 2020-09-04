شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشارة إجتماعية تروي قصة مُبكية لواقعة عقوق طفل لوالدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روت منى الغامدي مستشارة إجتماعية قصة مُبكية لواقعة عقوق طفل لوالدته.

وقالت الغامدي خلال حوارها في برنامج " سيدتي ":" دخلت سيدة على ابنها غرفته فطردها وقال لها:" كيف تدخلين بدون استئذان؟! "، موضحة أن ما فعله الابن مع والدته يعتبر عقوقا.

وشددت الغامدي، قائلة:" يجب تربية أولادنا على التقوى وطاعة الله منذ الصغر في ظل انتشار ظاهرة عقوق الوالدين ".