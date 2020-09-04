شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: عدم استكمال تطعيمات الطفل يُعد إيذاء وإهمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، الأهالي من بعد الأمور التي تُعد إيذاء وإهمال للطفل وفقًا لنظام حماية الطفل .

وقالت النيابة العامة إن المادة الثالثة من نظام حماية الطفل رصدت 4 تصرفات تُعد إهمالًا للطفل.

وتضمنت الأتي:إبقاء الطفل دون سند عائلي، وعدم استخرام وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة والتسبب في انقطاعه عن الدراسة.

وقالت النيابة إنه يلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز لأي منهما التسبب في انقطاعه عن التعليم، كما لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.