شكرا لمتابعة خبر عن أم الأيتام بحائل تروي قصة الفيديو المتداول لها عن إطعام شاب جائع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):روت أم محمد، بائعة طعام في حائل، قصة الفيديو المتداول لها عن إطعام شاب جائع أثناء أداءها لعملها على جانب أحد الطرق.
وكان المقطع المتداول لها قد حظي باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تفاعل معه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ.
وذكرت أم محمد، والتى لقبها البعض بـ"أم الأيتام"، أنها لا تعرف الشاب الذى قام بتصوير الفيديو إلا أنها تفاجئت بأنه يتصل عليها ليطلب منها السماح بنشر الفيديو، مضيفة أنها لا تستطيع أن تتجاهل أى شخص يكون في حاجة للطعام ولا يملك نقود، لذلك وافقت على مساعدته بإطعامه.
وأضافت أنها أرملة ولديها ثلاثة أولاد وفتاة وتعمل منذ 10 سنوات واجهت خلالها صعوبات ومواقف كثيرة لطبيعة عملها المتنقل بين الحدائق والطرقات.
ولفتت إلى أن بعد نشر الفيديو قام آل الشيخ بالاتصال بها، وتعهد بأن يسدد ديونها وشراء محل لها للعمل به.
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