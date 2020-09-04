شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف الدخول إلى منصة «مدرستي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):نوهت منصة مدرستي، اليوم الجمعة، إلى إيقاف الدخول إليها مؤقتًا؛ لإجراء تحسينات على المنصة إضافة إلى إجراء الاختبارات الضرورية، عقب انتهاء الأسبوع التجريبي .
وأوضحت المنصة إن الدخول إليها وعودة البث ستكون فجر يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020.
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