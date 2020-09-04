شكرا لمتابعة خبر عن إصلاح عطل فني في محطات الكهرباء تسبب في انقطاع التيار عن محافظات بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

باشرت الفرق الميدانية بشركة الكهرباء، إصلاح عطلًا فنيًا طارئًا، تعرضت له محطات نقل وتوزيع مغذية لها.

وأوضحت الشركة، أن العُطل تسبب في انقطاعات جزئية في "ضمد، عيبان، الداير، النفيعة، الزرقا، أبو القعائد، خضيرة، جيزان الصناعية"، بمنطقة جازان.

وأكدت أنه تمت الإعادة لجميع المشتركين المتأثرين، معتذرة عن هذا الانقطاع الطارئ.