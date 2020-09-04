شكرا لمتابعة خبر عن أول ملحق عمالي للمملكة في الفلبين يبدأ عمله رسميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله البصيري بمقر السفارة في مانيلا، الملحق العمالي للمملكة لدى الفلبين محمد بن عبيدالله المطيري المعين حديثاً كأول ملحق عمالي، وذلك على هامش افتتاح أول ملحقية عمالية للمملكة في الخارج.

وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال الملحق والمهام المتعلقة بما يساعد في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين لرفع مستوى كفاءة العمالة المراد استقطابها للعمل في المملكة والإسهام في تطوير إجراءات الاستقدام وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

مما يذكر أن الملحقية العمالية في الفلبين هي الأولى من بين سبع ملحقيات يتم العمل على تشغيلها قريبا في البلدان التالية: (مصر – الهند – الفلبين – إندونيسيا – باكستان – بنجلاديش – سيريلانكا)، وذلك بهدف تسهيل الاستقدام على المواطنين وفحص العمالة، والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل السعودي، وتوعية العمالة بأنظمة الإقامة والعمل في المملكة.