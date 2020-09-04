«الحصيني» يحدد موعد بداية فصل الخريف فعليًّا في المملكة

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن دخول فصل الخريف فعليًّا وليس فلكيًّا سيكون يوم الأحد 1442/1/18هـ.

وأضاف أنه في هذا اليوم يبدأ فعليًّا فصل الخريف حيث تظهر الخصائص المناخية له، وهو موعد دخول "الجبهة" أول أنواء الخريف حيث يبرد الليل ويخف الحر قليلاً نهاراً.

وبيّن الحصيني أن فصل الخريف يدخل فلكيًّا في يوم الثلاثاء 5/ 2/ 1442هـ يوافق 22 سبتمبر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ويتساوى في هذا اليوم طول ساعات الليل والنهار ثم يبدأ الليل يأخذ من ساعات النهار تباعًا، وهو أول أيام الصفري الذي يستمر لمدة ‏27 يوماً، وفيه يبرد الليل تدريجياً ويخف الحر قليلاً نهاراً.

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وتلك الأيام تعدّ الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والحر الهازل، وهناك اختلاف حول أسباب تسميتها بالصفري ما بين اصفرار السماء واصفرار الأجساد؛ بسبب كثرة أمراض الحمى فيها الموسمية مثل الزكام والأنفلونزا وغيرها، لذا أنصح بالانتباه من أجهزة التكيف خاصة في الليل وتخفيض مستوى التبريد فيها.

وأشار الحصيني إلى أن الأجواء خلال تلك الأيام سيكون الليل فيها معتدلاً بشكل تدريجي ثم مع تقدم الأيام يبرد خاصة خارج المدن مع بقاء الجو حاراً خاصةً بوقت الظهيرة ويبدأ القسم الشمالي للكرة الأرضية بالتعرض للبرودة تدريجياً خاصة من بعد منتصف الخريف مع أن تقدمها في بداية الخريف بطيء ومع تقدمها يحدث أحياناً التصادم بين الكتل والجبهات الهوائية الباردة الآتية من العروض العليا مع الهواء الساخن الرطب المتواجد في طبقات الجو العالية بالمناطق العربية، خاصة بلاد الشام وشمال إفريقيا ثم الجزيرة العربية بما فيها المملكة، ما يُشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي، واحتمالية بداية هطول الأمطار في بعض الدول العربية ومنها المملكة، حيث يقول أهل الشام "أيلول ذيله" كناية عن تزاد فرصة الأمطار التي يبدأ فيها أول صرام النخيل، وتُغرس فيها فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار، والله أعلم.



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