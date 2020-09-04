حال الرغبة في تقديمه للجهات الرسمية
أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة طلب تقرير مقيم لإصدار تقرير عن أحد العمالة لدى صاحب العمل لتقديمه للجهات الرسمية؛ وذلك من خلال منصة أبشر.
وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «تمكن هذه الخدمة من إصدار تقرير عن أحد العمالة لدى صاحب العمل لتقديمه إلى الجهات الرسمية».
وأضاف: «يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية، ومعلومات الجواز والتأشيرات للمقيم، إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة».
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كانت هذه تفاصيل خبر عبر «أبشر».. «الجوازات» تتيح خدمة طلب تقرير مقيم لأصحاب الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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