بيان من هيئة «الحياة الفطرية» حول ظهور حيوان «الزُريقاء» النادر

عقب تداول صوره بمواقع التواصل
أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، حقيقة ما يتم تداوله بمواقع التواصل من ظهور حيوان نادر مهدد بالانقراض، مشيرة إلى أن ما تم رصده هو حيوان «الزُريقاء»، وينتمي إلى عائلة الزباديات.
وذكرت الهيئة (عبر حسابها على تويتر)، أنه إشارةً إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي، عن ظهور حيوان نادر مهدد بالانقراض؛ تود الهيئة توضيح أن هذا الحيوان يسمى «الزُريقاء»، وينتمي لعائلة الزباديات من رتبة اللواحم.
وأشارت الهيئة إلى أن «الزُريقاء» ينتشر في البيئات الجبلية بالمنطقتين الجنوبية والغربية من جنوب مكة إلى جازان، وهو حيوان ليلي المعيشة يواجه خطر التهديد.
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