السعودية اليوم / الصحة العالمية تدعو لمكافحة الأمراض غير السارية أثناء جائحة "كوفيد ١٩"



جنيف 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

دعت منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير السارية أثناء جائحة

وأوضح المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم في مؤتمر صحفي أن زيادة الوزن والسمنة تزيد من احتمال الإصابة بالنوع الخطير من كورونا والوفاة ٧ أضعاف عن الأشخاص ذوي الوزن المعتدل , مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات بالفيروس أعلى بين المدخنين وهم معرضون بشكل أكبر للإصابة بالفيروس.

ودعا ادهانوم المسؤولين في دول العالم للعمل الفوري لمواجهة الأمراض غير السارية أثناء وباء كوفيد ١٩ ، وتحقيق تقدم في أحد أهداف التنمية المستدامة والخاص بخفض عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام ٢٠٣٠، وتخفيف العبء العالمي لهذه الأمراض .

//انتهي//

19:54ت م

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جنيف 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسدعت منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير السارية أثناء جائحة كورونا المستجد (كوفيد ١٩), مؤكدةً أن زيادة الوزن والتدخين والخمول وتلوث الهواء تمثل عوامل خطر تؤدي إلى الإصابة بالنوع الحاد والخطير من الفيروس.وأوضح المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم في مؤتمر صحفي أن زيادة الوزن والسمنة تزيد من احتمال الإصابة بالنوع الخطير من كورونا والوفاة ٧ أضعاف عن الأشخاص ذوي الوزن المعتدل , مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات بالفيروس أعلى بين المدخنين وهم معرضون بشكل أكبر للإصابة بالفيروس.ودعا ادهانوم المسؤولين في دول العالم للعمل الفوري لمواجهة الأمراض غير السارية أثناء وباء كوفيد ١٩ ، وتحقيق تقدم في أحد أهداف التنمية المستدامة والخاص بخفض عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام ٢٠٣٠، وتخفيف العبء العالمي لهذه الأمراض .//انتهي//19:54ت م0105

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