السعودية اليوم / وزير التعليم الباكستاني يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين



إسلام آباد 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

التقى معالي وزير التعليم الباكستاني شفقت محمود اليوم في مكتبه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

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19:50ت م

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