السعودية اليوم / الجزائر تسجل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 304 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بلغ 45.773 ، من بينها 304 حالات جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 1539 حالة بعد تسجيل 8 وفيات جديدة، وبلغ عدد المتماثلين للشفاء 32.259 شخصا، من بينهم 253 مريضا غادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

// انتهى //

19:50ت م

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الجزائر 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45773 حالة.وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بلغ 45.773 ، من بينها 304 حالات جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 1539 حالة بعد تسجيل 8 وفيات جديدة، وبلغ عدد المتماثلين للشفاء 32.259 شخصا، من بينهم 253 مريضا غادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //19:50ت م0103

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