السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 1940 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

سجلت بريطانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1940 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في بريطانيا أن إحصائية الإصابات تعدّ أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ نهاية مايو الماضي, فيما لم تُعلَن أي حالة وفاة جديدة لأي من المصابين.

// انتهى //

19:41ت م

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لندن 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسسجلت بريطانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأفادت السلطات الصحية في بريطانيا أن إحصائية الإصابات تعدّ أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ نهاية مايو الماضي, فيما لم تُعلَن أي حالة وفاة جديدة لأي من المصابين.// انتهى //19:41ت م0102

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