السعودية اليوم / بلدية ينبع تكثف الرقابة على المحلات وتغلق بعضها



ينبع 16محرم 1442هـ الموافق 04سبتمبر 2020م واس

كثفت بلدية محافظة ينبع الرقابة على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية وأسفرت عن أغلاق منشأتين تجاريتين لعدم وجود رخص تخول لهما العمل بهذه الأنشطة وإغلاق مستودع مخالف وعدم وجود تصريح وإغلاق منشأة غذائية لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية.

من جهة أخرى تواصل بلدية ينبع الأعمال الإنشائية للمشي المجاور لمصلى العيد بينبع الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 14 ألف متر مربع بطول كيلو و100 متر طولي.

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19:39ت م

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